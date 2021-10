Assises du Calvados : les agresseurs de Jason devant la justice

Aujourd'hui et demain, mardi 3 et mercredi 4 mai, deux hommes de 25 et 33 ans comparaissent devant les Assises du Calvados, à Caen. Ils sont poursuivis pour violences commises en réunion suivie d'une mutilation ou infirmité permanente.

Ils sont soupçonnés d'avoir, en février 2014, participé à une rixe à Hérouville Saint-Clair. Jason, 18 ans à l'époque, avait été grièvement blessé.

L'un des accusés est soupçonné d'avoir porté un coup à la tête de la victime avec un objet comme une barre de fer. Le second aurait lui asséné un violent coup de pied, alors que l'homme était à terre.