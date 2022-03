L'Agenda en Normandie : vendredi 29 avril

MANCHE

Ce vendredi, l'US Avranches reçoit l'équipe de Strasbourg pour le compte de la 30ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Les infos ICI

Tout ce week-end, c'est la Foire Saint Thomas sur la grande lande de Lessay. Chaque année, plus de 30 000 visiteurs viennent à la rencontre de plus de 500 exposants. Au programme : la traditionnelle allée des rotisseurs, le vide-greniers et la fête foraine qui ouvrira ses portes ce samedi à partir de 14h, pour profiter de la foire, ce sera ce dimanche à partir de 8h.

Ce samedi, ne manquez pas le contest de skate organisé à Coutances par l'office de la jeunesse et Mauna Kea. Il est ouvert à tous et propose au public de nombreuses activités roulantes et des jeux d'équilibre afin de s'initier aux sports de glisse mais aussi une compétition avec des lots pour les participants.

CALVADOS

Ce samedi, dès 18h45 suivez le match entre Caen et Bastia sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Pour l'occasion, le club des supporters du SM Caen fête son 20ème anniversaire. Rendez-vous, dès 15h, sur la Fan-Zone installée devant le Stade d'Ornano, des animations, un écran géant et des concerts sont prévus.

Ce dimanche, à Ouistreham, ce sont les foulées du muguet 2016. Les courses sont ouvertes à tous avec une course jeunes à 10h et «La Bédouine» à 11h avec la participation de l'association Handi'Chiens. Renseignements et inscriptions auprès du service des sports de la ville. Retrouvez toutes les infos ICI

ORNE

Ce vendredi, le Centre Socioculturel Fertois organise sa 12ème soirée jeux. Plus de 50 jeux seront à votre disposition. Rendez-vous, ce vendredi, au centre socioculturel de La Ferté Macé de 20h à 22h30. C'est gratuit et ouvert à tous.

Ce samedi, la ferme de la Hauterive organise une soirée musicale. Au programme : apéro-concert avec Klink Clock, Faut qu'ça guinche et Tactical Groove Orbit. Rendez-vous à partir de 19h30 pour profiter des concerts. L'entrée est à 5€.