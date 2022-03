Un budget plus important que prévu au Stade Malherbe Caen

La publication de ces chiffres au printemps est toujours un moment attendu pour prendre le pouls financier du football français. Sur la saison étudiée (2014-2015), les clubs professionnels ont enregistré un déficit cumulé de 67 millions d'euros. Déficit auquel participe très légèrement le Stade Malherbe Caen, puisque déficitaire de 164 000 euros. C'est bien moins que Rennes (15,7 millions), Bordeaux (13,4), Lens (10) ou Marseille (3,8). A noter que ce déficit cumulé est en baisse de 30% sur un an.

Comme prévu, les droits audiovisuels constituent la principale rentrée d'argent des clubs. Sur l'exercice 2014-2015, le Stade Malherbe a ainsi récupéré 16,4 millions d'euros. Une recette largement supérieure aux autres ressources dans le bilan du club normand : sponsors et publicité (5,1 millions d'euros), billetterie (4,4) et autres produits dont le merchandising (3,9). Au total, le budget du Stade Malherbe flirte avec les 30 millions d'euros, soit environ 10% de plus que les 27 millions qui avaient été annoncés par les dirigeants à l'issue de la saison, en juin dernier.

@MaxGorregues