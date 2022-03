L'Agenda en Normandie : mercredi 27 avril

MANCHE

Vendredi, le centre aquatique d'Equeurdreville vous propose une soirée sur le thème des îles à l'occasion de son 13ème anniversaire. Inscrivez-vous dès maintenant au centre aquatique. L'entrée est à 5€. A noter que la soirée est réservée aux 17 ans et plus et que le centre sera fermé vendredi après-midi pour préparer cette soirée.

Samedi, le club Body Karaté Caumont de Caumont l'Eventé organise une course d'orientation semi nocturne. Rendez-vous à 19h30 au gymnase, circuit de 8 ou 10 km et c'est ouvert à tous. C'est 2€ pour participer. Lampes frontales et gilets jaune obligatoires.

Samedi, des étudiants de Saint-Lô organisent la soirée Zaguie'tek. Il s'agit d'un concert au profit de l'association «Une école pour Zaguieta» qui construit une école en Côte d'Ivoire. Au programme : One Killed Zero, The Sweet Children et bien d'autres. C'est ce samedi à 20h aux ateliers Art Plume, l'entrée est à 7€. Plus d'infos sur la page Facebook «Un concert pour Zaguieta».

CALVADOS

Vendredi, assistez au one-man-show de l'humoriste Arnaud Ducret au Zénith de Caen. Arnaud Ducret vous fait plaisir ce vendredi à 20h30, l'entrée est à 36€. Gagnez vos places avec Wilfried entre 5h et 9h sur Tendance Ouest.

Ce samedi, dès 18h45 suivez le match entre Caen et Bastia sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1. Pour l'occasion, le club des supporters du SM Caen fête son 20ème anniversaire. Rendez-vous, dès 15h, sur la Fan-Zone installée devant le Stade d'Ornano, des animations, un écran géant et des concerts sont prévus.

ORNE

Jusqu'à samedi, c'est le grande opération de printemps des commerçants de la Ferté-Macé. A cette occasion, gagnez de nombreux cadeaux chez les commerçants de l'UCIA et chaque matin de 6h à 13h sur Tendance Ouest. Et samedi, participez au marché de printemps de 9h à 17h dans le centre-ville de la Ferté-Macé.

Samedi, à Mortagne-au-Perche, venez vendre et/ou acheter vos tenues printemps/été. Une bourse aux vêtements est organisée toute la journée de 9h30 à 13h30 et de 14h30 à 17h. L'occasion pour les amoureux du vintage de faire de bonnes trouvailles mais aussi de renouveler sa garde-robe sans se ruiner. C'est ce samedi au Carré du Perche. L'entrée est gratuite.