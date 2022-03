50 000 € : c'est le coût de la prestation sifflée de Maitre Gims au Stade de France...

Un mini-concert de trois chansons et une animation à l’arrivée du Trophée qui aura coûté, frais de production inclus, une somme de l’ordre de 50 000 euros à la Ligue.





L'objectif était certes de s'inspirer des shows américains, comme à la mi-temps du Superbowl, mais le pari était perdu d'avance tant les moyens mis en place étaient ridicules. Malgré tout Maitre Gim's est resté très pro, et est allé au bout de sa prestation.





Les organisateurs lui ont fait confiance car il est hyper populaire et fait (en règle générale) danser les foules. C'est d'ailleurs pour ces mêmes raisons que le DJ David Guetta a été choisi pour l'Euro 2016, afin qu'il produise l'hymnne de l'évènement, qui rappelons le, se jouera en France... Son pays d'origine, mais pas le pays dans lequel il est le plus admiré. Souvent moqué en France, lui aussi sera-t-il sifflé... ?