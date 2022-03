Le film sur Aretha Franklin en bonne voie!

Le 25 mars, la chanteuse fêtait son 74ème anniversaire. Une grosse fête publique a eu lieu le week-end dernier, et c'est à cette occasion qu'elle a confié que très peu de choses restent à n égocier et que la signature du contrat n'est plus qu'une question de semaines.

C'est en effet depuis 2011 que l'idée du film a été lancée. Aretha Franklin souhaite un contrôle sur le film, qui lui a été accordée. Elle aurait voulu que Halle Berry l'incarne sur grand écran, mais c'est finalement la talentueuse Jennifer Hudson (Dreamgirls) qui a reçu le rôle. Pour le père de la chanteuse, ce ne serait rien moins que Denzel Washington qui est pressenti!

En attendant sa sortie, voici Think, pour le plaisir! Un titre à retrouver sur Tendance Jazz