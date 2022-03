En Normandie, le précieux marché du tourisme

Dans la vallée de la Seine, 400 000 emplois sont liés au tourisme sur une année pleine. Soit "seulement" 100 000 de moins que le secteur de l'industrie. Un chiffre qui prouve l'importance de l'économie touristique locale, devenue un axe majeur de développement pour la Métropole. Le touriste est devenu l'objet de toutes les attentions. En 2015, ils étaient 900 000 à passer au moins une nuit dans la Métropole.

Quelle offre ?

Avant de comptabiliser les nuitées, encore faut-il faire la démarche de venir en Normandie. Ou comment convaincre les tour-opérateurs de mettre en avant cette destination. À cet égard, l'annonce de la tenue à Rouen, en mars 2017, du salon Rendez-vous en France, où se rassemblent les professionnels du tourisme du monde entier, est une bonne nouvelle. "23 000 rendez-vous entre les 900 meilleurs fabricants de voyages internationaux et les professionnels du tourisme normand ont été pris. Des acheteurs qui sont impossibles à rencontrer autrement", se réjouit Jean-Louis Laville, directeur du Comité Régional du Tourisme. Un rendez-vous capital alors que la fréquentation extra-européenne a baissé en 2015, suite aux attentats. "Les Japonais ont arrêté de venir", convient le président de la Métropole Frédéric Sanchez. C'est ce marché asiatique qu'il faudra (re)conquérir pour faire du territoire un pôle touristique international majeur.

Il y a ensuite l'offre pratique. C'est ce terrain qu'a choisi d'occuper la jeune start-up rouennaise Holibag. Alexandre, salarié qui a rejoint les fondateurs Hoda et Aymar, en décline le principe : "Vous êtes en voyage et encombré par vos bagages. Vous utilisez alors gratuitement l'application Holibag qui vous géolocalise et vous dit chez quels commerçants partenaires vous pouvez déposer vos bagages, à quelle heure et pour quel prix. Le tout à moins de 5 min à pied ou dans un rayon de 500m." Plusieurs dizaines de commerçants du centre-ville ont déjà adhéré au dispositif, permettant ainsi aux touristes de continuer leur visite les mains libres.

Il y a enfin l'offre culturelle. Au-delà des musées déjà bien implantés, les propositions nouvelles sont nombreuses. "À court terme, il y a actuellement le festival Normandie Impressionniste et l'ouverture le 28 mai du nouveau Panorama XXL 'Rouen 1431, à l'époque de Jeanne d'Arc'. À moyen terme, il y a l'embellissement du centre historique de la ville avec le projet Cœur de Métropole ou la reconversion de l'aître St-Maclou, deuxième monument rouennais le plus fréquenté. Et enfin, à plus long terme, nous allons proposer un programme d'investissements dans le quartier des musées avec l'hypothèse, d'ici cinq ans, d'une reconstruction du Muséum d'histoire naturelle en face du musée des Antiquités", énumère Frédéric Sanchez. Autant de projets qui s'ajoutent à l'offre actuelle, notamment l'Historial Jeanne d'Arc, dont plus de 25% des visiteurs sont étrangers. Le feu d'artifice de cette politique touristique est fixé à l'horizon 2019 avec le 30e anniversaire de l'Armada.