L'Agenda en Normandie : mercredi 20 avril

MANCHE

Dimanche, l'association culturelle de Torigni les Villes organise sa 11ème rue du livre. 33 écrivains régionaux seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h au château des Matignon. L'entrée est gratuite.

Le mercredi 27 avril, de 16h à 18h, émission spéciale Papillons de Nuit sur Tendance Ouest. Vous entendrez les organisateurs du festival. La 16ème édition se tiendra du 20 au 22 mai prochain. Retrouvez la programmation complète ICI

CALVADOS

Dimanche, participez à la 5ème édition de la solarienne à Soliers. C'est une course à pied avec deux parcours proposés de 5,5 km et 11 km. L'entrée varie de 4€ à 8€. Le retrait des dossards se fera dimanche de 8h à 9h. Les infos ICI

Dimanche, assistez au spectacle «Le Père-Noël est une ordure» au Zénith de Caen. 35 ans après la création de cette pièce culte, c’est à Pierre Palmade que les 6 auteurs de la joyeuse bande du Splendid ont accordé leur confiance pour faire revivre cette pièce mythique. C'est ce dimanche à 16h.

ORNE

Jeudi, ce sont les rencontres normandes "Réussir ensemble" à L'Aigle. Des professionnels de l'Orne et de l'Eure seront présents. En plus des 90 stands, il y aura aussi des ateliers et des conférences. Rendez-vous ce jeudi de 9h30 à 16h30 au hall du Grû à l'Aigle. C'est gratuit.

Vendredi, le centre aquatique Alencéa à Alençon vous propose une soirée zen. Les étudiants de l'école de kiné offrent un massage détente et vous pourrez profiter de multiples bougies pour vous détendre.Rendez-vous ce vendredi de 20h à 21h45. Les infos ICI

Dimanche, les Muséales de Tourouvre organise le temps des sucres, c'est la fête du sirop d'érable. Au programme : démonstrations culinaires, atelier bijoux, tire sur glace, concert, contes, marché, et bien d'autres animations. Rendez-vous, de 10h à 19h. C'est 3€ la journée et c'est gratuit pour les moins de 10 ans.