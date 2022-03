Des visites gratuites sur le trois-mâts le Belem à Rouen

Historique

Le Belem (du nom d'un port brésilien) est le plus ancien trois-mâts d'Europe et le deuxième plus grand voilier de France. Construit en 1896, il a été classé monument historique en 1984. Aujourd'hui reconverti dans le cabotage, il sert également à la Marine Nationale pour former les mousses.

Visites gratuites

Le Belem a fait une escale au port du Havre mardi 19 avril. Il arrive à Rouen mercredi 20 avril dans la soirée et en repartira lundi 25 avril. Samedi 23 et dimanche 24 avril, de 10h à 17h30, l'association L'Armada organise des visites gratuites à bord du mythique navire.

Pratique, pont Flaubert

La circulation sera interdite dans les deux sens sur le pont Flaubert mercredi 20 avril de 20h à 6h. Mais à partir de 23h, le sens Barentin-Rouen sera rouvert à la circulation.

Lundi 25 avril, de 2h à 5h, la circulation sera de nouveau interdite dans les deux sens sur le pont.