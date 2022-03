Ibrahim Maalouf présente le clip de "Red & Black Light"

Les images de ce clip sont celles du film "Dans les forêts de Sibérie". Le compositeur a expliqué ses sentiments vis à vis de cette chanson « RED & BLACK LIGHT »:

C'est une ode à la femme d’aujourd’hui et à son rôle fondateur et fondamental pour espérer un avenir meilleur. Les femmes de ma famille ont eu, et ont encore aujourd’hui, une influence incommensurable sur tout mon travail musical. Notamment parce qu’elles m’inspirent considérablement dans leur façon de gérer leur quotidien et celui de leur entourage. Malgré des vies en labyrinthes, complexes et souvent dramatiques, elles portent en elles une force et une stabilité similaires à une forme de transe inébranlable. Elles me donnent l’impression de ne jamais perdre de vue ce qui est essentiel.

Un voyage sonore et visuel à découvrir dès maintenant:

Il est en concert complet ce mardi soir au Cargö à Caen. Il est au Liberté à Rennes (35) mercredi 20 avril à 20h30, et au festival le son des Cuivres à Mamers (72) jeudi 30 juin à 21h. Infos sur www.ibrahimmaalouf.com

