Les hommes avec cette particularité physique réussissent mieux que les autres

Selon une étude publiée sur terrafemina, 75% des cadres masculins ayant une voix grave gagnent plus que les autres. En gros les hommes à la voix grave gagnent plus d’argent, dirigent des entreprises plus importantes et gardent leur job plus longtemps que les autres.

L’étude indique aussi que que les voix basses sont associées, chez l’homme, à un haut niveau de testostérone, et donc à l'idée qu'on se fait d'un mâle dominant. Ils seraient également plus attirants aux yeux des femmes.

Et pour une femme, la voix idéale est haute et voilée, un peu comme Marilyn Monroe, qui laisse penser que la propriétaire de la voix était petite et ouverte.

Après l’étude ne dit pas si les voix féminines haut perchées, fluettes, graves, ou rauques sont plutôt associées à une géante révoltée et fermée comme une huître, mais ils bossent dessus, on en reparlera.