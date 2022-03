Los Angeles (AFP). NBA: San Antonio et Parker débutent fort

Un an après leur élimination surprise dès le premier tour des play-offs face aux Clippers, les Spurs ont assommé d'entrée les Grizzlies.

Ils ont été accrochés pendant une période et demie avant de prendre le large et de rallier les vestiaires avec onze points d'avance (48-37).

La franchise texane, qui a réalisé la meilleure saison régulière de son histoire (67 v-15 d), a définitivement mis KO Memphis dans le 3e quart-temps conclu sur le score sans appel de 81-51.

Gregg Popovich a pu ménager son cinq majeur en fin de rencontre, ce qui n'a pas empêché Kawhi Leonard de finir meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points en 29 minutes de jeu, suivi par LaMarcus Aldridge (17 points).

Parker a ajouté 15 points et distillé six passes décisives en 21 minutes.

- Cleveland se fait peur -

De son côté, Cleveland, autre prétendant au titre, a souffert pour l'emporter (106-101) face à la jeune équipe de Detroit qui n'avait plus participé aux play-offs depuis 2009.

Les Cavaliers, finalistes malheureux en 2015, étaient menés de sept points en début de 4e période, mais le "Big Three" a haussé le ton pour finir le match avec un total de 81 points: LeBron James a marqué 22 points tandis que Kyrie Irving et Kevin Love, qui avaient manqué une bonne partie des play-offs 2015 sur blessures, ont respectivement inscrit 31 et 28 points.

"On se fout des statistiques, l'important est notre état d'esprit, on n'a pas très bien débuté, mais on a réussi grâce à Kyrie (Irving) à hausser notre niveau de jeu dans le 3e quart-temps", s'est félicité "King James".

Miami, avec qui il a remporté deux titres NBA, a fait forte impression face à Charlotte, surclassé 123 à 91.

Pourtant privé jusqu'à nouvel ordre de Chris Bosh, le Heat, emmené par Luol Deng (31 pts) et Hassan Whiteside (21 pts), a éteint les Hornets et battu son record de points inscrits dans un match du tableau final.

Enfin, les Clippers ont débuté leur duel face à Portland par une nette victoire (115-95) grâce à 28 points de Chris Paul et 19 de Blake Griffin.

. Le chiffre du jour:

11, les défaites consécutives de Charlotte en play-offs, soit la troisième plus longue série du genre. La franchise, propriété de la légende Michael Jordan, n'a plus dépassé le premier tour des play-offs depuis 2002 et ses deux dernières participations se sont soldées par des déroutes, quatre victoires à zéro, en 2010, contre Orlando, et en 2014, contre Miami.

. La "stat" du jour:

4, pour la première fois dans l'histoire, quatre équipes ont débuté la phase finale en s'imposant avec au moins 25 points d'avance. Dimanche, Miami a surclassé Charlotte de 32 points (123-91), tout comme San Antonio face à Memphis (106-74). Samedi, Golden State avait dominé Houston (104-78) et Oklahoma City n'avait fait qu'une bouchée de Dallas (108-70).

. Le Français du jour:

Tony Parker. "TP" n'a pas manqué ses retrouvailles avec les play-offs, un an après sa prestation décevante contre les Clippers en raison des pépins physiques qui l'ont accompagné durant toute la saison 2014-15. "Je me sens bien mieux que l'année dernière, il faut espérer que l'on continue à rester en bonne santé," a-t-il rappelé. Parker a dépassé deux légendes de la NBA, Steve Nash et Larry Bird (1.061) pour s'emparer de la 5e place du classement des passes décisives réalisées en play-offs (1.065). Une fois n'est pas coutume, Boris Diaw a eu beaucoup de temps de jeu (21 min), mais a fini la rencontre avec quatre points, cinq passes et deux rebonds. Enfin, Nicolas Batum a marqué 24 points face à Miami, mais ses coéquipiers n'ont pas répondu présent, à l'exception de Kemba Walker.