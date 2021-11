New York (AFP). NBA: à New York, retour rêvé à la case départ pour Noah

"Cela fait du bien d'être à la maison". Pour sa présentation officielle vendredi, Noah a trouvé sans mal les mots pour expliquer sa décision de tourner le dos aux Bulls après neuf saisons et de rejoindre une équipe qui ne joue plus les premiers rôles depuis la fin des années 1990.

"J'ai grandi ici, j'étais supporter des Knicks quand j'étais gamin, porter ce maillot est vraiment quelque chose d'énorme pour moi", a assuré le pivot, âgé de 31 ans.

Noah est né à New York et a passé à Brooklyn une bonne partie de son enfance, puis toute son adolescence après le divorce de ses parents, Yannick Noah, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis français, et Cécilia Rhode, une ancienne Miss Suède.

C'est sur les playgrounds de New York au son du gangsta rap qu'il a développé sa rage de vaincre, son style de jeu et son état d'esprit si atypique.

Noah, dont la saison 2015-16 a été écourtée dès janvier par une opération d'une épaule, avait besoin de retrouver ses racines.

- 'Vraiment affamé' -

"Les deux dernières saisons ont été difficiles avec des blessures (à un genou en 2014-15, NDLR), mais je me suis entraîné comme un malade, la rédemption est un sentiment très fort", a-t-il expliqué. "Je suis vraiment affamé, j'ai l'impression d'être de nouveau un +rookie+".

Plus encore que sa rédemption personnelle, plus encore que son contrat de quatre années d'une valeur de 70 millions de dollars qui a étonné plus d'un observateur, ce qui a motivé Noah à revenir à New York, c'est la perspective de travailler au quotidien avec Carmelo Anthony et Phil Jackson.

"Tout le monde sait que j'ai essayé par le passé de faire venir Carmelo à Chicago, j'ai toujours voulu jouer avec lui, on a fini par trouver la solution", s'est-il réjoui, à propos de la star des Knicks dont il est très proche.

Avec "Melo", avec le pivot letton Kristaps Porzingis ("un incroyable talent") et avec "(son) frère" Derrick Rose, avec qui il a tout connu à Chicago, Noah est aux anges: "Je n'aurais pas pu imaginer meilleur scénario", a-t-il admis.

Sans oublier que Phil Jackson, l'entraîneur aux six titres avec les Chicago Bulls de Michael Jordan et aux cinq titres avec les Lakers de Kobe Bryant, est l'initiateur de ce projet, à son poste de président.

- Les livres de Phil -

"Quand j'étais plus jeune, mon père voulait vraiment que je lise les livres écrits par Phil, il était vraiment fan de Phil, j'ai découvert son style de jeu, sa philosophie. Le voir et l'écouter au quotidien, apprendre à ses côtés, c'est vraiment quelque chose de très spécial pour moi", a révélé "Jo".

Mais Noah, comme sa nouvelle équipe, sont en phase de reconstruction: depuis sa saison 2013-14, la meilleure de sa carrière conclue sur un trophée de meilleur défenseur de NBA, le pivot franco-américain a enchaîné les blessures et n'a disputé "que" 96 matches.

S'il n'a pas ramené le titre NBA à Chicago, malgré une finale de conférence perdue contre Miami en 2011, Noah repart de plus bas avec les Knicks: la franchise qui reçoit au Madison Square Garden n'a plus disputé les play-offs depuis 2013.

"Je vois beaucoup de talent, des gens qui ont envie d'être dans cette équipe, il y a beaucoup d'attente, c'est normal, car on est à New York, à nous de nous entraîner comme des fous cet été pour être prêt", a-t-il relevé.

Et de lancer en guise d'avertissement à ses coéquipiers comme à ses adversaires: "On va m'entendre crier sur les parquets".

Noah est bien de retour.