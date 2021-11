Black Eyed Peas au Stade de France, comme si vous y étiez...

Le groupe de hip-hop américain Black Eyed Peas est composé de Will.I.Am, apl.de.ap, Fergie et Taboo, et est influencé par des rythmes electro, dance, house, R'n'B contemporain, soul, funk, latino et jazz.

En 2010, le groupe a vendu 35 millions d'albums dans le monde et 21 millions de singles, ce qui représente 56 millions de ventes en volume. Tout simplement énorme...

Voici en vidéo l'intro du concert des célèbres Black Eyed Peas au Stade de France hier soir!