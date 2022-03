Château de Martainville : "Les gens du lin" vus par le photographe Eric Bénard

Après "Les gens de l'eau" et "Les gens du fleuve", le photographe Eric Bénard expose une quinzaine de clichés de sa série "Les gens du lin" au château de Martainville, jusqu'au 25 septembre 2016. Cette exposition s'inscrit tout naturellement dans le cadre de Normandie Impressionniste, dont le thème est le portrait.

"Il y a longtemps, explique le photographe, j'avais déjà remarqué tous ces champs qui fleurissent bleu en juin. Sachant que la Normandie est le premier producteur mondial de lin, dont 80 % est acheté par la Chine, j'ai établi une carte du lin pour partir à la rencontre des acteurs de la filière."

Agriculteurs, ouvriers, tisseurs, fileurs, de France, de Pologne et de Belgique, sont photographiés concentrés en plein travail, dans leurs rapports avec la machine et la matière. "Chaque photo a été une rencontre, se souvient Eric Bénard. Et elle a donné lieu à une courte interview."

Les explorateurs du composite

Dans la recherche de nouveaux débouchés pour la fibre de lin, 10% de la production est utilisée dans le secteur du sport (fabrication de coques de trimaran, de planches à voile), le secteur automobile et aéronautique, dans le cadre d'un développement durable. Eric Bénard a saisi, des Vosges au pays Basque, ces innovateurs passionnés qui offrent de nouvelles vie au lin.