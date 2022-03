Handball: un derby normand qui sent la poudre

Et pourquoi ce match sera un tournant de la saison ? Tout simplement parce qu'il opposera l'équipe de Caen leader au club de l'agglomération rouennaise revenu à un seul petit point de la première place.

En effet, le vainqueur de ce match posera une grosse option sur une qualification pour les barrages à la montée en Pro D2.

Les joueurs de Stéphane Moualek sont actuellement sur une bonne série avec six victoires consécutives et n'ont plus perdu depuis un certain 22 novembre 2015. C'était justement lors du match aller contre Caen (31-26). L'une des deux défaites du MRNHB cette saison, la seconde ayant été enregistrée contre Rennes.

Pendant que les joueurs de Stéphane Moualek sont sur de bons rails, l'équipe caennaise balbutie son handball ces derniers temps en s'inclinant sur son parquet face à Vernon (24-29) lors de la 16ème journée puis en faisant match nul contre Nanterre (29-29) lors de la 17ème journée.

Avec un objectif clairement annoncé en début de saison de terminer à la première place, les Bleus devront s'imposer ce dimanche pour continuer de rêver à une possible montée.