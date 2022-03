L'Agenda en Normandie : vendredi 15 avril

MANCHE

La Cité de la Mer propose à vos enfants une animation "3 petits pas sous la mer". Un animateur vous accueille près des aquariums pour la lecture d'une histoire sur un petit aventurier et un crabe rêveur. Il y a 6 créneaux de lecture par jour jusqu'au 1er mai, retrouvez les infos complémentaires ICI

Jusqu'à dimanche, se tient la 3ème édition du salon du camping-car et de la caravane sur l'hippodrome de Cherbourg-La Glacerie. 100 véhicules neufs et d'occasion sont exposés. Le salon est ouvert de 10h à 19h et l'entrée est gratuite.

Ce vendredi, l'US Avranches reçoit Amiens pour le compte de la 28ème journée de National. Coup d'envoi de la rencontre à 20h sur la pelouse du Stade Fenouillère. Suivez l'actualité de l'US Avranches ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, assistez au spectacle équestre et aérien «Pegase et Icare» au Zénith de Caen. Retrouvez sur la piste et dans les airs 40 chevaux de la prestigieuse cavalerie d’Alexis Gruss, plus de 20 écuyers et acrobates mais aussi un orchestre live de 10 musiciens et une chanteuse. C'est ce samedi à 20h et ce dimanche à 15h. L'entrée varie de 25€ à 70€.

Ma ville a du talent c'est ce samedi à Ouistreham. Assistez au concours des meilleurs chanteurs et danseurs de la ville. Un concert sera également organisé en 2ème partie de soirée. C'est ce samedi à partir de 20h, salle Gérard Legoupil à Ouistreham Riva-Bella. Plus d'infos ICI

ORNE

Le Printemps à la Ferme dans l'Orne c'est tout ce week-end. De nombreux agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme de Normandie vous ouvrent grand leur ferme pour en faire un terrain de découverte pour les petits et les grands. Plus d'infos ICI

Dimanche, un duathlon est organisé à l'Aigle. C'est un événement sportif mêlant vélo et course à pied en individuel ou en équipe. C'est 5€ par vélo pour participer, le départ sera donné à 14h30. C'est ouvert à tous, renseignements et inscriptions auprès de la mairie de l'Aigle.