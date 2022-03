L'Agenda en Normandie : jeudi 14 avril

MANCHE

Jusqu'à samedi, c'est le festival des escales urbaines à Equeurdreville-Hainneville. Au programme : des animations autour du hip-hop, le concert des French Caen Camps, un contest de BMX mais aussi des stages autour des pratiques urbaines. Retrouvez toutes les infos ICI

Dimanche, c'est la foire de printemps à Gavray. Au programme : foire aux chevaux, exposants, animaux, vide-greniers et horticulteurs. Un spectacle de fauconnerie sera également proposé. Rendez-vous, ce dimanche, sur la Lande Saint-Luc. Entrée et parking gratuits. Retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, plongez-vous dans la culture des jeux vidéo au Villare, centre associatif et culturel de Villers-sur-Mer. C'est la 2ème édition de Villers Games. Des stands de boissons, de restauration asiatique et la vente de jeux vidéo et produits dérivés sont également prévus sur place. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la 2ème édition du RetroBessin à Formigny. C'est un grand rassemblement autour de la passion automobile avec plus d'une centaine de véhicules de collection. Au programme: parades, baptêmes au profit des Restos du Coeur, village animation et vente de pièces autos. C'est ce dimanche de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.

A partir de samedi et jusqu'au 26 septembre prochain, se tient la 3ème édition du Festival Normandie Impressionniste. Au programme : expos, musique, cinéma, théâtre, danse, photographie. Toutes les infos ICI

ORNE

A partir de ce jeudi et jusqu'au 21 avril, se tient l'Eagle Urban Week à l'Aigle. Au programme : spectacles, ateliers, graffitis et démonstrations de break dance, c'est la semaine des cultures urbaines. Le programme complet est à retrouver ICI

Dimanche, le motoclub de Brethel organise une manche du championnat de Normandie de motocross. Au programme : de multiples courses réparties sur toute la journée. L'entrée est à 5€. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement.