HIT PARADE: une nouvelle comédie musicale avec sur scène des chanteurs disparus

Il ne seront pas remplacés par un comédien, mais par des hologrammes, une technologie qui semble avoir un certain avenir.



Au programme de ce nouveau show, une heure et demi de spectacle avec les hologrammes des chanteurs disparus des années 70 et 80 comme Claude François, Dalida, Sacha Distel et Mike Brant. "Hit Parade" débutera le 12 janvier 2017 au Palais des Congrès à Paris.



Douze danseurs, quatre comédiens et six musiciens seront aussi présents sur la scène... et il n’est pas impossible que d’autres vedettes disparues les rejoignent. Les places seront mises en vente à partir du 21 avril prochain.





La nostalgie de bon nombre de français n'a de cesse d'augmenter ces dernières années, et c'est certainement la recette du succès.