En attendant Adam et Eve

Les 23 et 24 novembre prochain, la comédie musicale Adam et Eve débarque sur la scène du Zénith. Tendance Ouest Rouen a rencontré Cylia, Thierry Amiel et Nuno, alias Eve, Adam et Snake.

Choisir Adam et Eve comme sujet est inattendu ?

"Nous avons été surpris et emballés par cette histoire et impatients de voir comment le sujet allait être traité. Et Pascal Obispo a su trouver un angle très actuel : il a repris l’histoire d’amour d’Adam et Eve en le transposant dans notre monde."

Qu’est-ce que vous aimez dans cette comédie ?

"Les chansons ont été écrites pour le spectacle et elles prennent vraiment toute leur ampleur sur scène. Chaque personnage a son univers et son style musical et évolue au fil de l’histoire."

Vous avez déjà fait plusieurs représentations à Paris. Quelles étaient les réactions ?

"Le public était ébloui et ne s’attendait pas à un tel spectacle.Visuellement c’est énorme, les jeux de lumières sont très étudiés. Le spectacle foisonne de partout. Beaucoup nous ont dit qu’ils avaient l’impression d’avoir assisté à un show à l’américaine."

Photo: Renaud Corlouer