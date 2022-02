Découvrez le nouvel album de M83 sur YouTube

Et de 7 pour M83 emmené par Anthony Gonzales, 5 ans après Hurry Up, We're Dreaming ils reviennent avec Junk, un disque contenant 15 titres à découvrir dès aujourd'hui sur YouTube.

C'est la première fois qu'ils décident de publier leurs morceaux le même jour que la sortie officielle d'un album.

Voici le tracklisting :

1-Do It, Try It

2-Go! (feat. Mai Lan)

3-Walkway Blues (feat. Jordan Lawlor)

4-Bibi the Dog (feat. Mai Lan)

5-Moon Crystal

6-For the Kids (feat. Susanne Sundfør)

7-Solitude

8-The Wizard

9-Laser Gun (feat. Mai Lan)

10-Road Blaster

11-Tension

12-Atlantique Sud (feat. Mai Lan)

13-Time Wind (feat. Beck)

14-Ludivine

15- Sunday Night 1987