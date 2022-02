Il reçoit un mail de son père, mort il y a deux ans

Gravement malade, l'homme aurait utilisé le site internet FutureMe, qui permet d'envoyer un mail dans le futur (en programmant la date d'envoie du message). Il peut donc facilement être utilisé comme un outil de rappel ou de planification, mais dans le cas présent il a servi à envoyer une lettre d'adieu.





L'homme aurait donc choisi d'utiliser le site pour envoyer un mail à son fils, dont une partie de son contenu plein d'humour et de tendresse a été révélé par son fils.





«Bonjour mon fils, je te parle depuis ma tombe, wooooo. J'ai toujours dit que je reviendrai te hanter !!! Plus sérieusement, lorsque tu liras ces lignes, je serai mort. J'espère que tu t'es fait à la vie sans ton vieux et que tu as aidé ta mère à faire son deuil. Je sais que tu prendras autant soin d'elle que je l'ai fait. Il y a des choses que j'aimerais partager avec toi et des idées dont nous n'avons pas eu le temps de discuter durant mes derniers mois de lucidité (J'imagine que la morphine va me transformer en légume. J'espère que je t'aurais amusé avec mes hallucinations) ! La première chose que je veux que tu saches, c'est que je suis fier de toi...»





Le fils n'a pas souhaité en dire plus, pour ne pas rendre public le reste du message qu'il estime trop personnel. Il a cependant exprimé sa joie d'avoir reçu ce magnifique cadeau de son père, malgrè, on l'imagine, la stupeur qui a du l'envahir lors de l'ouverture du mail.