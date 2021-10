Un politique américain publie une capture d'écran, avec des onglets de sites coquins ouverts

Voulant apporter une plus-value à sa réponse sur un post Facebook, il a réalisé une capture d'écran. Cela consiste à "capturer" ce que l'on voit sur l'écran sous forme d'une image. Mais il n'a pas songé à vérifier sa page avant de faire sa capture. Résultat, les deux onglets de site coquin qui étaient encore ouverts apparaissent sur la photo qu'il a publiée sur le web.





Pour sa défense, l’homme a expliqué avoir fait des recherches pour s’assurer qu’aucun autre candidat n’utilisait des sites pornographiques pour faire campagne, ce qui est illégal. Un argument qui ne prend pas vis à vis des internautes.





Pas sûr que cette déconvenue ne lui soit favorable dans les urnes, mais ça aura au moins eu le mérite de lui permettre d’augmenter son nombre de likes de 25% sur Facebook.





Close your porn tabs before posting screenshots to your congressional campaign page https://t.co/kkS2Zaqvuz pic.twitter.com/KK6hS5kK5W