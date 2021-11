La grande Chasse aux Trésors : Top départ !

POUR PARTICIPER A CE JEU CONCOURS : CLIQUEZ SUR CE LIEN

C'est simple comme bonjour, ouvert à toutes et tous, à tous âges et très amusant. C'est parti pour 28 jours de « chasse aux trésors » aux quatre coins de la Normandie. Nous vous proposons à partir de ce lundi 27 juin et jusqu'au 24 juillet inclus de découvrir en vous amusant quelques uns des plus beaux sites touristiques et patrimoniaux de Basse Normandie.

Le principe du jeu qui vous est proposé chaque jour sur notre site est un jeu d'enfant. Chaque jour, une photo mystère à découvrir, accompagnée d'une énigme et d'un indice. La photo représente, à chaque fois, un lieu connu pour son histoire : un château, une église, une chapelle, un musée.... Il suffit d'un peu d'imagination et d'un peu d'observation pour dénicher la bonne réponse parmi celles qui, chaque jour, vous sont proposées.

Le jeu est doté chaque jour de nombreux cadeaux avec la participation de nos partenaires : Alligator Bay, Arromanches 360, Parc Zoologique Cerza, Cité de la Mer, Musée Bocage Normand, Zoo de Jurques, Zoo de Champrepus, Festyland, Hackett et le Musée d'Utah Beach. Chaque jour, des invitations pour découvrir en famille ou entre amis chacun de ces sites.

Cerise sur le gâteau : le gros lot offert par le Conseil Général de la Manche, un séjour détente et évasion pour deux personnes dans le département de la Manche. Ce grand prix sera attribué par tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses enregistrées tout au long du jeu, entre le 27 juin et le 24 juillet.

POUR PARTICIPER A CE JEU CONCOURS : CLIQUEZ SUR CE LIEN