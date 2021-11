La grande chasse aux trésors, bientôt sur tendanceouest.com

Une façon de joindre l'utile à l'agréable : partir sur la piste d'une chasse aux trésors pour découvrir, en s'amusant, ce qui fait la beauté du patrimoine normand. A compter du 27 juin et jusqu'au 24 juillet inclus, rendez vous chaque jour sur le site web pour découvrir et dénicher un lieu, un château, une église, un site touristique.... qui se cache derrière une énigme et une photo mystère.

Tout le monde, à tout âge, peut jouer et se transformer en « chercheur d'or » aux quatre coins de la Basse Normandie.

Le jeu est doté chaque jour de nombreux cadeaux offerts par les partenaires de l'opération et notamment plus des adhérents de « Normandie Sites » qui regroupe dans notre région les principaux sites de loisirs et musées : Festyland, la Cité de la Mer, le zoo de Champrépus, celui de Cerza à Lisieux, Arromanches 360, le Musée d'Utah Beach... etc... Le Conseil Général de la Manche prête aussi son concours à l'opération.

Prêts ? Le Top Départ est donné lundi matin 27 juin sur le web. Il suffit de vous connecter pour participer. Chaque soir, vers 18h.00, on connaîtra les gagnants désignés par tirage au sort parmi les bonnes réponses.

Le jeu se déroule tous les jours avec, chaque jour une question différente.

Bonne chance à tous et bonne chasse aux trésors !

