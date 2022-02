Kollam (India) (AFP). Inde: l'enquête sur l'incendie meurtrier vise les responsables du temple

Des milliers de familles s'étaient massées pour assister à un spectacle dans la nuit de samedi à dimanche à l'occasion de célébrations organisées dans un temple hindou du district de Kollam, dans l'Etat du Kerala, pour le Nouvel An hindou.

L'immense explosion qui a déclenché la catastrophe pourrait être due au tir d'une fusée dans le bâtiment où étaient entreposés les feux d'artifice en attente d'être tirés.

Trois personnes ont succombé à leurs blessures pendant la nuit de dimanche à lundi, portant le bilan à 109 morts, des centaines d'autres souffrant de graves brûlures.

La police enquête pour déterminer qui a décidé de tirer ce feu d'artifice en dépit du refus des autorités du district de l'autoriser.

"Une enquête a été ouverte hier (dimanche) contre six personnes", a dit le chef de la police criminelle du Kerala S. Ananathakrishnan.

"Six personnes sont visées, trois du comité (de direction) du temple, trois venant de l'entreprise chargée du feu d'artifice".

L'enquête est notamment ouverte pour homicide volontaire, a-t-il ajouté. Aucune des six personnes n'a été arrêtée, l'une étant à l'hôpital et les cinq autres encore recherchées.

Par ailleurs cinq employés du temple ayant participé à l'organisation du feu d'artifice sont entendus par la police mais aucune poursuite n'est engagée contre eux à ce stade de l'enquête.

Des habitants ont parlé d'une explosion qui a partiellement détruit un bâtiment de béton et pulvérisé les fenêtres d'habitations situées à une centaine de mètres.

- 'Hantés par son souvenir' -

Des milliers de spectateurs s'étaient rendus au temple samedi soir pour célébrer Vishu, fête traditionnelle au Kerala et marquant le Nouvel An hindou.

De nombreuses familles avaient quitté les lieux au moment de l'explosion et les victimes sont principalement de jeunes hommes qui se livraient à une compétition pour savoir qui lancerait les pétards les plus puissants, selon un témoin.

"C'était une sorte de compétition entre deux groupes", a dit Shiva Kumar à l'AFP. "Ce sont les familles qui commandent ces pétards, fabriqués localement et qui ne répondent pas aux normes habituelles. Parfois de la poudre à canon est utilisée pour qu'ils soient encore plus puissants".

Il a décrit des scènes de chaos après l'explosion, des spectateurs emmenant les blessés par leurs propres moyens à l'hôpital.

Un habitant des alentours du temple a raconté comment son fils Adiraj, employé d'usine, s'était rendu avec trois amis au feu d'artifice. Un seul a survécu.

"Il était avec des amis près de la structure où étaient stockés les pétards", a dit Baba, 46 ans. "Il s'était bien habillé après le dîner et était parti avec ses amis. Nous avons vu son corps à la morgue de l'hôpital, son souvenir nous hantera chaque année à la date anniversaire."

Les secours et la police ont bataillé pour éteindre le feu et sauver les personnes restées coincées dans le temple mais certaines victimes ont été tellement brûlées qu'elles sont méconnaissables. Plus d'une trentaine de victimes doivent encore être identifiées.

Certains bâtiments de l'ensemble constituant le temple ont été rasés par la force de l'explosion, d'autres ont vu le plastique des murs ou les toiles des toits arrachés. Les vitres du principal bâtiment ont été soufflées.

Incendies et bousculades sont fréquents dans les temples notamment lors d'événements religieux en Inde, souvent à cause de mesures de sécurité laxistes.

Le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu sur les lieux de la catastrophe dimanche et des médecins spécialistes ont été envoyés de Delhi pour traiter les grands brûlés.