L'Agenda en Normandie : mardi 12 avril

MANCHE

Tout ce week-end, grand spectacle sur la grande plage de Vauville. Le grand prix national de la hague de Classe 7 et de Classe 8. En parralèle des courses et de la compétition, des animations de cerf volant se tiendront pendant ces deux journées. Rendez-vous, samedi et dimanche, sur la plage de Vauville.

Pendant les vacances, amenez vos enfants visiter le zoo de Champrepus et ses jardins exotiques. Découvrez 60 espèces animales telles que lions, tigres, panthères, girafes, zèbres, manchots et bien d'autres animaux. Retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Ma ville a du talent c'est ce samedi à Ouistreham. Assistez au concours des meilleurs chanteurs et danseurs de la ville. Un concert sera également organisé en 2ème partie de soirée. C'est ce samedi à partir de 20h, salle Gérard Legoupil à Ouistreham Riva-Bella. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la 19ème édition de la course des tulipes à Falaise. 4 épreuves aux choix : marche et différentes courses de 1 km, 3,7 km et 10 km. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire auprès de l'Office de Tourisme. Le montant des inscriptions sera intégralement reversé pour la luttre contre le cancer. Plus d'infos ICI

ORNE

A partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, un raid jeunes est organisé à Argentan. Différentes activités sportives sont proposées aux jeunes de 9 à 14 ans : athlétisme, basket, pétanque, natation, golf, VTT. Un baby raid et un raid ado sont également proposés. Retrouvez le programme complet ICI

Ce week-end, l'association Musicacorps organise à Athis-de-l'Orne un week-end articulé autour de la danse intitulé «We can dance». Les inscriptions se font dès maintenant ICI Tarifs entre 3€ et 5€.

Dimanche, un duathlon est organisé à l'Aigle. C'est un événement sportif mêlant vélo et course à pied en individuel ou en équipe. C'est 5€ par vélo pour participer, le départ sera donné à 14h30. C'est ouvert à tous, renseignements et inscriptions auprès de la mairie de l'Aigle.