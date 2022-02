L'Agenda en Normandie : jeudi 7 avril

MANCHE

Jusqu'à la fin du mois, le comité régional de tourisme de Normandie vous propose son opération "Au Printemps la Normandie se Découvre". Pour en profiter, il faut découper des petits coupons. Retrouvez toutes les infos ICI

Pendant les vacances, un animateur accueille enfants et parents près des aquariums pour la lecture du conte «3 petits pas sous la mer». Une histoire originale, imaginée par l’équipe de La Cité de la Mer, qui les transporte à la rencontre d’un petit aventurier et d’un crabe rêveur. Plus d'infos ICI

Profitez des vacances pour emmener vos enfants à l'Ange Michel. Ce parc situé à Saint-Martin de Landelles vous propose de nombreuses attractions pour petits et grands. «Flash Tower» et la nouveauté 2016, c'est une tour de propulsion et de chute qui vous fera vivre des sensations différentes. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, un salon de vente de chiots et de chatons est organisé à Caen. Vous y verrez une partie expo, le village des chiots et de quelques chatons mais aussi des accessoires tendances. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 6€, c'est 3€ pour les moins de 11 ans et c'est gratuit pour les moins de 3 ans.

Profitez des vacances de Pâques pour emmener vos enfants sur le site du Parc d'Aventure de Beauregard. Le parc accueille petits et grands pour un moment de détente dans les arbres en toute sécurité. Retrouvez les différents parcours et les tarfis ICI

ORNE

Samedi, à Saint-Céneri-le-Gérei, une bourse d'échanges de plantes et de graines est organisée. Vous y trouverez un atelier de décoration de petits nichoirs mais aussi des responsables du compostage. C'est ce samedi de 10h à 16h.

Profitez des vancances pour emmener vos enfants au centre aquatique Capfl'O de Flers. Dans un cadre agréable de 3 500m², avec une température ambiante de 29° et des bassins chauffés, Capfl’O vous propose des activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Plus d'infos ICI