Le paradis potager de Joseph Chauffrey à Sotteville-lès-Rouen

Joseph Chauffrey l'admet lui-même. Il y a cinq ans, quand ce Normand emménage à Sotteville-lès-Rouen, il "ne sait pas vraiment jardiner. J'habitais à Rouen, sans jardin. Je cultivais deux-trois radis sur 2m²". Aujourd'hui, cet agent de la Métropole produit plus de 300 kg de fruits et légumes par an. Mieux : "Nous sommes presque autonomes en légumes à l'exception des pommes de terre et des endives", se réjouit-il. La performance revêt d'autant plus de valeur que Joseph Chauffrey cultive sur un petit jardin de 30m² qui compte également une petite serre. Alors, comment réussit-il cette prouesse ?

Du temps, des astuces

Cultiver un tel potager demande d'abord du temps. "En été, cela demande environ 8h par semaine et 2h en hiver. Comme je ne veux pas déroger à la règle de n'utiliser aucun produit de traitement, cela prend forcément plus de temps. Par exemple, je dois enlever les limaces et les escargots à la main." Il faut donc de la disponibilité, mais aussi de l'intelligence. Car le jardin de Joseph est avant tout un chef-d’œuvre d'optimisation de l'espace afin que tous les fruits et légumes puissent s'épanouir : "Je guide mes courges afin qu'elles poussent sur les toits de ma pergola. L'été, tous mes murs sont recouverts de vignes, de tomates-cerises, de pois. Je fais aussi des associations : par exemple, je cultive des radis, des pommes de terre et des petits pois sur une même parcelle. J'expérimente beaucoup et je note ce qui marche et ce qui ne marche pas." Des essais dûment consignés afin de constituer une encyclopédie du jardinage pour son propre usage et celui des autres. "Mon objectif reste la sensibilisation. Je veux prouver que l'on peut produire beaucoup dans de petits espaces en milieu urbain." Joseph fait ainsi visiter son petit paradis potager. Et le succès est au rendez-vous : "La semaine dernière, lors d'une journée portes ouvertes, j'ai reçu 55 personnes !" Là aussi, il a sans doute été question d'optimisation de l'espace.