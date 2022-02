Bordeaux (AFP). Bordeaux: explosion de camions-citernes après un incendie, deux pompiers blessés

Un premier incendie s'est déclaré avant 07H00 dans un camion-citerne garé sur un parking de stockage de la société CD Trans, spécialisée dans le transport de matières dangereuses, classée Seveso seuil bas, située dans une zone industrielle, à Bassens, au nord de Bordeaux. Le camion était garé en bordure de parking, le long d'un grillage attenant à un bâtiment voisin en tôle ondulée. L'origine de l'incendie n'est, à ce stade, "pas encore déterminée", a précisé la préfecture. L'enquête a été confiée à la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP), qui a confirmé à l'AFP ne pas "encore connaître si l'origine est accidentelle ou intentionnelle". "C'est un incendie sur le premier camion", assure-t-on cependant de source policière, indiquant que le Service régional d'identité judiciaire (SRIJ) effectue les constations techniques, appuyé par la permanence judiciaire de la DDSP. Cette première explosion a projeté des débris métalliques jusqu'à l'extérieur de la société, certains se retrouvant dans des jardins d'habitations mais n'ont pas fait de blessés, a indiqué l'officier de communication du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde. Seuls deux pompiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention, "au genou et à l'oreille", a-t-il précisé. Suite à cette première explosion, de 5 à 10 camions-citernes, parmi la centaine qui était entreposée sur ce parking extérieur, ont également pris feu et une seconde forte explosion est alors survenue. Selon les premiers éléments, les citernes des poids lourds contenaient des résidus de gaz liquéfié. L'entreprise est spécialisée dans le transport d'hydrocarbures, de gaz liquéfié et de bouteilles de gaz. 85 pompiers et onze camions lance à eau ont été envoyés sur place et l'incendie a été circonscrit avant 10H00. Les pompiers arrosaient cependant toujours les citernes des camions pour les refroidir. Tout risque de pollution a été écarté, selon les pompiers, l'eau utilisée pour éteindre le feu ayant été récupérée.

