L'Agenda en Normandie : mardi 5 avril

MANCHE

Le 2ème salon Creakid'z accueille toute la famille ce week-end à Carentan. A l'intérieur, un espace de création et un autre d'exposition. Rendez-vous samedi et dimanche au gymnase le Haut Dick à Carentan entre 10h et 19h. L'entrée est à 2€ pour les 2 ans et plus.

Dimanche, c'est la 6ème édition de Mômes en Fête à Jullouville. Une journée dédiée aux enfants de 0 à 14 ans. Ils sont invités à venir passer un agréable moment au travers d’activités ludiques, manuelles et sportives. Des structures gonflables et pleins d’autres surprises seront également proposées. Rendez-vous de 10h à 18h dans la salle des Mielles.

Pendant les vacances, amenez vos enfants visiter le zoo de Champrepus et ses jardins exotiques. Découvrez 60 espèces animales telles que lions, tigres, panthères, girafes, zèbres, manchots et bien d'autres animaux. Retrouvez plus d'infos ICI

CALVADOS

Cet après-midi, assistez à l'avant-première du film «Le fantôme de Canterville» avec Audrey Fleurot, Michaël Youn et Michèle Laroque. Le fantôme d'Aliénor de Canterville est condamné à hanter le château de sa famille. Mais lorsque les Otis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le château, elle n'arrive pas à effrayer cette tribu sauvage du 21ème siècle. C'est ce mardi à 14h20 à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.

Tout ce week-end, un salon de vente de chiots et de chatons est organisé à Caen. Vous y verrez une partie expo, le village des chiots et de quelques chatons mais aussi des accessoires tendances. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 6€, c'est 3€ pour les moins de 11 ans et c'est gratuit pour les moins de 3 ans.

ORNE

Vendredi, assistez à l'afterwork de Céline Bonacina Trio & Le MegapulseOrchestra à La Luciole à Alençon. Rendez-vous à partir de 19h, c'est gratuit. Retrouvez, dès maintenant, la programmation complète de La Luciole ICI

Tout ce week-end, une bourse aux minéraux fossiles et météorites est organisée à l'Aigle. Au programme : achat, vente et échange. Une exposition de météorites avec conférences seront également proposées à 11h et 15h. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h dans la galerie marchande, Place Boislandry.