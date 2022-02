Elle tente de regagner un paquebot à la nage... et forcément elle n'y arrive pas !

Après une dispute avec son mari sur le bateau, la touriste a décidé de mettre fin à son voyage.





Profitant de l'escale du paquebot au portugal, elle descend pour prendre le premier avion et rejoindre la Grande Bretagne. Une fois arrivée à l'aéroport situé sur la côte, elle a vu passer le bateau non loin de là. Prise de remords, elle entreprend une course en direction de la mer. Pensant pouvoir réaliser l'exploit elle se jette à l'eau, il était environ 21 heures.





Ce n'est que 4 heures plus tard que par chance, cette femme a pu être secourue par des pêcheurs. En hypothermie et à peine consciente, la sexagénaire a été localisée à 500 m du rivage dans les eaux de l'Atlantique par des pêcheurs passants par là. Elle est transportée à l'hôpital où elle apprend que son mari n'était pas sur le bateau, mais reparti en avion à la maison. Il avait pris les devants...