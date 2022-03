Le t-shirt IconSpeak vous aide à communiquer à l'étranger

Quand on est français et que notre bagage linguistique est limité, il faut réussir à se faire comprendre à l’étranger. Il y a toujours des choses que l’on ne sait pas dire et imaginez-vous dans la délicate situation où, au Vietnam, vous êtes perdu et devez faire comprendre à un habitant d’un petit village que vous cherchez un endroit pour dormir.

Comment allez-vous faire ?

Et bien, avec votre T-Shirt IconSpeak, cela pourrait être beaucoup plus simple. Sur ce dernier, on retrouve 40 icônes universels comme l’eau, les toilettes, un médecin, un hôtel, le train, etc… Bref, si vous avez prévu de partir à l’étranger dans les prochains mois mais que votre anglais est perfectible, pour 30€, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Le shop en ligne est ici.