Hockey: les Dragons atomisent les Ducs et remportent la Coupe Magnus !

Après les trois premières rencontres et notamment celle d'hier soir, pas grand monde ne donnait cher de la peau des Angevins qui, avec un nombre de bléssés important et l'état de fatigue général n'ont presque pas existé dans ce match 4.

De plus, les Rouennais qui ne voulaient pas tomber dans la facilité après un match 3 déjà bien maitrisé se sont rendu la tâche facile en inscrivant un premier but après une minute de jeu par leur capitaine Patrick Coulombe d'un bon lancer à la bleue qui trompe une première fois Girard. Il sera imité par Olivier Labelle, toujours à la bleue 35 secondes plus tard pour faire un premier break dans cette partie.

Les choses semblent donc mal engagées pour les Angevins et ne vont pas s'arranger puisque les Normands ont réglé la mire dans ce debut de match et inscrivent un troisième but, une nouvelle fois à la bleue par Guenette à la 4ème minute.

Menés 3-0 au bout de quatre minutes, les Ducs ont la tête sous l'eau et vont prendre un 4ème but encore par Guenette d'un nouveau lancer plein axe. A la fin de ce premier tiers, le score est déjà de 4-0 et 18 lancers à seulement 3.

Le 2ème tirs commence sur la même dynamique rouennaise et c'est la 4ème ligne qui va s'illustrer à la 24ème minute avec un joli mouvement conclu par Damien Raux. A cinq minutes de la fin de ce 2ème tiers, les joueurs de Jean-François Jodoin sauvent tout de même l'honneur en marquant par Cody Campbell et rentrer au vestiaire sur le score de 5-1.

Malheuresement pour les visiteurs du jour, les Rouennais sont bien plus en jambes et le dernier tiers sera de nouveau à sens unique avec deux buts d'Olivier Dame-Malka, un d'Olivier Labelle et un dernier de Dan Koudys dans la dernière minute de jeu.

Le Rouen Hockey Elite 76 réalise donc une saison incroyable oréolée de quatre titres sur cinq possibles (match des champions, Continental Cup, Coupe de France et championnat) et ajoute un 14ème titre de champion de France, un titre qui leur échappait depuis maintenant deux saisons.