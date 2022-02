L'Agenda en Normandie : lundi 28 mars

MANCHE

L'association Ciné-débat de Granville organise la 4ème édition de son festival «Toutes Toiles Dehors». Cette année, c'est le thème amour et cinéma qui a été choisi. Depuis ce lundi et jusqu'à dimanche, rendez-vous au cinéma le Long Court de Granville. Tarif unique de 5€.

Vendredi, se tient le 16ème salon pour l'emploi à Granville. Plus de 60 employeurs seront présents, des espaces dédiés au recrutement, à l'alternance et à la formation. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 19h30, à la Cité des Sports de Granville. Plus d'infos ICI

Vendredi, venez assister au concert d'Eddy Mitchell au Cinémoviking de Saint-Lô. Il interprètera ses plus grands tubes, accompagné par un Big Band de 21 musiciens. Réservez dès maintenant vos places dans votre cinéma. C'est ce vendredi à 20h.

CALVADOS

Ce lundi, le grand cirque Medrano est à Caen au parc des expositions pour son nouveau spectacle. Laissez-vous entraîner dans une farandole de couleurs chatoyantes, de costumes, de musiques et de danses orientales. Représentations ce lundi à 14h30 et 17h. Les infos ICI

Vendredi, venez assister au concert d'Eddy Mitchell au cinéma Pathé des Rives de l'Orne à Caen. Il interprètera ses plus grands tubes, accompagné par un Big Band de 21 musiciens. Réservez dès maintenant vos places dans votre cinéma. C'est ce vendredi à 20h.

ORNE

Vendredi et tout ce week-end, c'est le grand retour du week-end Quasimodo à Argentan. Au programme : fête foraine, vente de véhicules neufs ou d'occasion, concerts, et spectacle de feu. Nouveauté 2016 : un salon de printemps s'invite à la programmation. Rendez-vous, pendant ces 3 jours sur le Champ de foire et sous le Hall d'Argentan.

Tout ce week-end, un salon du livre se tient à Flers. De nombreux auteurs seront présents, des animations seront également proposées : atelier linogravure, papier, couture et jeux pour enfants notamment. Rendez-vous, samedi et dimanche, au Forum de Flers.