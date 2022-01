Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 26 et 27 mars

MANCHE

Tout ce week-end, les gamers et les fans de jeux vidéos ont rendez-vous à Sartilly. Une lan-party est organisée sur les jeux Counter Strike et League of Legends. Vous pouvez remportez jusqu'à 1500€ de lots. Rendez-vous tout ce week-end, jusqu'à lundi, à la salle des fêtes de Sartilly. Plus d'infos ICI

Samedi, l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville organise une chasse à l'oeuf. C'est ouvert aux enfants jusqu'à 8 ans. Rendez-vous, ce samedi, à 14h30 devant l'Office de Tourisme pour partir en quête de chocolat. Plus d'infos ICI

Dimanche, le Pôle Hippique de Saint-Lô organise le Championnat Départemental d'endurance équestre avec départ et arrivée dans la cour d'honneur du Haras National de Saint-Lô. Une chasse aux oeufs est également offerte à tous les enfants qui peuvent aussi découvrir l’équitation avec des promenades poneys proposées gratuitement par le nouveau Centre équestre de Saint-Lô Agglo.

Dimanche, c'est la 34ème course de côte régional d'Hébécrevon-Thereval-Agneaux. Les essais se tiendront de 8h30 à 12h et la course de 13h30 à 18h30.

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est la 10ème édition d'Histoire de Jouer à Caen. Au programme : rencontres de jeux de rôle, tournois de cartes, démo concours de figurines, soirée enquête et bien d'autres animations. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h30, au Centre d'animation la Prairie. L'entrée est gratuite. Plus d'infos ICI

Tout ce week-end, jusqu'à lundi, le grand cirque Medrano est à Caen au parc des expositions pour son nouveau spectacle. Laissez-vous entraîner dans une farandole de couleurs, de costumes, de musiques et de danses orientales. Représentations samedi à 14h30, 17h et 20h, dimanche et lundi à 10h30, 14h30 et 17h. Les infos ICI

Le Secours Populaire française organise, ce samedi, sa 7ème grande chasse aux œufs. Au programme : jeux, animations et sensibilisation à la solidarité. Le permis de chasse est à 2€. C'est ce samedi de 13h à 17h dans le parc Claude-Decaen.

Dimanche, le château de Crèvecoeur organise une fête des œufs. Au programme : chasse aux œufs en chocolat, ateliers créatifs, contes, présentation d'animaux de basse-cour et pleins d'autres surprises. Plus d'infos ICI

ORNE

Tout ce week-end, c'est la 95ème édition de la Foire de Pâques à Vimoutiers. Au programme : fête foraine, exposition commerciale, camelots dans les rues, animations musicales et spectacles gratuits. Retrouvez le programme complet de ces festivités ICI

Ce samedi, un salon du livre est organisé à Argentan dans le cadre du Polar de Pâques. Au programme : rencontres et dédicaces. 14 auteurs sont présents. Rendez-vous de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à la librairie la Curieuse à Argentan.

Ce samedi, le Festival Art Sonc organise la soirée Back to the Rex à Briouze. Une soirée totalement déjantée avec notamment Gérard Baste et sa clique des Svinkels. Au programme : du hip-hop, du rock et un dj set. Rendez-vous à partir de 20h30 au Rex à Briouze. Les infos ICI

Venez fêter le week-end de Pâques au parc animalier d'Ecouves. Une chasse aux œufs grandeur nature vous y attend. Rendez-vous dimanche et lundi de 14h à 17h. Plus d'infos ICI

L'écomusée du Perche vous accueille ce dimanche pour des animations autour de Pâques. Rendez-vous de 10h30 à 17h30 pour profiter de toutes ces animations et de la visite de l'écomusée. L'entrée est à 6€ pour les plus de 15 ans et c'est 4€ pour les plus jeunes.

Dimanche, ce sont les dimanches après-midi à l'Aigle. Une grande chasse aux œufs est prévue à partir de 11h30. Rendez-vous dans le jardin public Albert 1er. C'est gratuit.