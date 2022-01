Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- La foire internationale de Rouen

Avec 650 exposants répartis en quatre secteurs, maison, artisanat, gastronomie et loisirs, une exposition sur le thème du rock et dix jours d'animations, faites le plein d'idées (lire page 15).

Pratique. Du 25 mars au 3 avril. Parc Expo à Rouen. Tarifs 1,5 à 7€. www.foirederouen.fr

- Diana Texaud Trio sur la Lutèce

Après s'être distinguée en collaborant avec le Big Band Philippe Crestée puis avec Borborygmes, Diane Texaud revient dans un trio entre jazz et pop avec Laurent Meyer au saxo et Stefan Maghenzani au piano.

Pratique. Vendredi 25 mars à 20h. La Lutèce face au Hangar 9 à Rouen. Tarifs 7 à 10€. Tél 06 84 61 19 91

- Le Revizor de Gogol

Dans cette pièce loufoque riche de quiproquos, l'auteur russe dresse une satire de la classe dirigeante. Alors qu'une catastrophe plane sur la ville, le gouverneur tente pour sauver les meubles de corrompre le Révizor.

Pratique. Vendredi 25 mars à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 12 à 15€. Tél. 02 32 94 90 23

- Alex Beaupain au Trianon

Talentueux parolier mais aussi compositeur inventif souvent sollicité par le cinéma, Alex Beaupain fait son retour sur scène avec un 5e album tout en délicatesse : une touche de mélancolie sur un lit de tendresse.

Pratique. Vendredi 25 mars à 20h30. Le Trianon à Sotteville-Lès-Rouen. Tarifs 9 à 18€. Tél. 02 35 73 95 15

- Un Crocodile dans mon jardin

Ce film tourné à l'aide de peluches en stop motion, image par image, raconte les aventures de l'ours Ludovic : quatre contes sur l'amitié et ses failles, le deuil et les jeux pour les petits dès 3 ans.

Pratique. Jusqu'au 29 mars. L'Omnia à Rouen. Tarif 4 à 5,5€. www.omnia-cinemas.com

- Les 9 000 pas de Joanne Leighton

La chorégraphe belgo-australienne dirige cette fois six danseurs dans une pièce à la partition millimétrée sur une musique hypnotique : une performance fascinante qui interroge la place de l'individu dans le groupe.

Pratique. Mardi 29 mars à 20h30. Le Rive Gauche, Saint-Étienne-du-Rouvray. De 8 à 15€. 02 32 91 94 94

- L'Île de Dieu

Cette pièce métaphysique de Grégory Motton est un dialogue entre Dieu, Lucifer, Jacob et Jésus. Ces figures tutélaires du christianisme interrogent notre monde à l'aune de la modernité : une fable intrigante.

Pratique. Du 30 mars au 1er avril. Théâtre de la Chapelle Saint-Louis à Rouen. De 3 à 15€. Tél. 02 35 98 45 05

- Les charpentes de St-Ouen

Devant le succès de cette visite insolite, l'Office de Tourisme décide de prolonger cette animation : l'occasion de découvrir un point de vue unique sur un édifice chargé d'histoire et trop souvent méconnu.

Pratique. Jeudi 31 mars à 15h. Rdv portail Sud de Saint-Ouen à Rouen. Tarifs 5 à 7€. Tél 02 32 08 32 40

- Marx et Jenny

Audrey Vernon s'inspire de la correspondance de Karl Marx et de sa femme Jenny pour exhumer une histoire d'amour pleine d'humour, incarnant seule sur scène le couple et les personnages secondaires.

Pratique. Jeudi 31 mars. Centre culturel Voltaire à Déville-lès-Rouen. Tarifs 11 à 16€. 02 35 68 48 91