Paris (AFP). En France, la construction de logements semble tourner la page de la crise

La reprise de ce début d'année 2016 se confirme et semble même accélérer son rythme, avec des mises en chantier de logements neufs en hausse de 5,5% sur un an à 92.500, pour la période allant de décembre à février. A fin janvier, la progression n'était que de 0,9%, selon les chiffres publiés par le ministère du Logement. De leur côté les permis de construire accordés pour des logements neufs ont enregistré un vigoureux rebond de 18% sur un an à 102.300 sur les mêmes trois mois. "La tendance positive se consolide, on constate une amélioration générale tirée par les logements collectifs, qui représentent 53% des autorisations délivrées. C'est formidable", commente auprès de l'AFP Alexandra François-Cuxac, la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Plus d'un permis de construire sur deux, soit 54.300 a en effet été accordé à des logements collectifs de décembre à février, et leur nombre a progressé en flèche, de 27,5% sur la période. "Il se passe quelque chose d'intéressant du côté de six régions, qui affichent de très bonnes dynamiques en termes d'autorisations de construire", souligne Mme François-Cuxac. Ainsi la Bretagne (+21,5%), l'Ile-de-France (+19%), la Provence-Alpes-Côte d'Azur (+18,5%), l'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (+10,1%), les Pays de la Loire (+7,9%) ont-elles enregistré des permis de construire en forte hausse, tandis que la Corse bat tous les records avec +131,7%. "Nous félicitons les maires des villes telles que Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rennes, Nice ou Marseille, pour leur prise de conscience et leur volonté de construire", commente la présidente de la FPI. Par type de construction, les mises en chantier de logements ordinaires ont progressé de 3,6% à 82.900 unités, toujours de décembre à février. Celles des logements en résidence (pour seniors, étudiants ou dédiés au tourisme), un segment de niche qui fluctue davantage, ont progressé de 25,5% à 9.600 unités. Sur la période de douze mois achevée fin février, les mises en chantier s'inscrivent en territoire légèrement positif avec une hausse de 2,5%, pour s'établir à 351.200. Quant aux permis de construire, ils progressent davantage, de 7,7% sur les mêmes 12 mois, à 398.200. - Arbitrages en cours sur le "Pinel" - Ces derniers mois, le plan de relance gouvernemental dans le neuf et en particulier le dispositif fiscal "Pinel", accordé sous conditions aux propriétaires qui louent un logement à loyer intermédiaire, ont relancé les ventes de logements neufs auprès des investisseurs. Ce dispositif fiscal pourrait être prolongé au-delà de la fin 2016, mais "les arbitrages sont en cours" sur le sujet au sein du gouvernement, a indiqué la ministre du Logement Emmanuelle Cosse lundi. "Il est impératif de ne pas casser quelque chose qui fonctionne", opine Mme François-Cuxac. "Le +Pinel+ flèche l'investissement privé vers la construction, l'un des rares secteurs de notre économie qui peut créer de l'emploi, qui en crée déjà", estime-t-elle. Le marché du logement neuf est soutenu par des taux de crédit immobilier qui évoluent à leur plus bas niveau historique, ce qui solvabilise une partie des ménages souhaitant accéder à la propriété. Encore plutôt absents du marché l'an dernier, ces accédants à la propriété bénéficient par ailleurs depuis le 1er janvier, d'un Prêt à taux zéro (PTZ) bien plus favorable, qui devrait permettre à un certain nombre d'entre eux de concrétiser leur projet immobilier. En 2015, 351.800 logements neufs ont été mis en chantier en France, à peu près autant que l'année précédente, selon les chiffres officiels.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire