Paris (AFP). Logement neuf: mises en chantier et permis de construire en baisse

Les mises en chantier de logements neufs ont continué à diminuer en France, de mai à juillet, avec un recul de 6,3% à 86.100 unités sur un an, a annoncé vendredi le ministère du Logement. Après avoir affiché leur première hausse en neuf mois à fin juin, les permis de construire accordés pour des logements neufs ont eux aussi baissé, de 7% à 93.900, sur les trois derniers mois écoulés, précise le ministère dans un communiqué. Déjà en août et septembre 2014, les permis de construire des trois mois écoulés avaient augmenté respectivement de +1,1% et +5,3% sur un an, mais le rebond n'avait pas duré, et ils n'ont fait que fondre depuis, excepté le mois dernier. Par type de construction, les mises en chantier de logements ordinaires sont ressorties en repli de 5,7%, à 80.400 unités, de mai à juillet. Celles des logements en résidence (pour séniors, étudiants ou dédiés au tourisme), un segment de niche, ont reculé de 13,8% à 5.700 unités. Sur la période de douze mois achevée fin juin, les mises en chantier ont baissé de 5,5%, à 342.400. Quant aux permis de construire, qui renseignent sur les futures mises en chantier, ils ont reculé de 8% à 353.800, sur les 12 mois écoulés. Le ministère du Logement a dévoilé fin février une nouvelle méthode pour évaluer les logements mis en chantier, qu'il estime plus fiable. Celle-ci a conduit à comptabiliser plusieurs dizaines de milliers de logements supplémentaires par an, ces dernières années. Désormais, le nombre des logements mis en chantier est estimé à l'aide d'un modèle statistique censé fournir des résultats plus fidèles à la réalité du terrain. Les données collectées sont complétées par des enquêtes annuelles et croisées avec d'autres paramètres (stock de logements invendus des promoteurs, taux d'intérêt, moral des ménages).

