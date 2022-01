L'Agenda en Normandie : vendredi 25 mars

MANCHE

Une scène ouverte musiques actuelles est proposée aujourd'hui à Equeurdreville-Hainneville. 5 groupes locaux se produiront sur scène. Rendez-vous, ce vendredi soir, à partir de 20h30 au Puzzle, rue Jean Moulin. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

Ce samedi, l'Office de Tourisme d'Agon-Coutainville organise une chasse à l'oeuf. C'est ouvert aux enfants jusqu'à 8 ans. Rendez-vous, ce samedi, à 14h30 devant l'Office de Tourisme pour partir en quête de chocolat. Pensez à réserver. Plus d'infos ICI

CALVADOS

Tout ce week-end, jusqu'à lundi, le grand cirque Medrano est à Caen au parc des expositions pour son nouveau spectacle. Laissez-vous entraîner dans une farandole de couleurs chatoyantes, de costumes, de musiques et danses orientales avec une mise en scène époustouflante. Représentations samedi à 14h30, 17h et 20h, dimanche et lundi à 10h30, 14h30 et 17h. Les infos ICI

Le Secours Populaire française organise, ce samedi, sa 7ème grande chasse aux œufs. Au programme : jeux et animations et sensibilisation à la solidarité. Le permis de chasse est à 2€. C'est demain de 13h à 17h dans le parc Claude-Decaen.

ORNE

Ce vendredi soir, assistez au concert de La Grande Sophie à la Luciole à Alençon. Elle se livre pour nous parler du temps qui passe et des sentiments. C'est ce vendredi soir à 21h. L'entrée est à 25€ sur réservation et c'est 28€ sur place.

Tout ce week-end, c'est la 95ème édition de la Foire de Pâques à Vimoutiers. Au programme : fête foraine, exposition commerciale, camelots dans les rues, animations musicales et spectacles gratuits. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. Retrouvez le programme complet de ces festivités ICI

Ce samedi, le Festival Art Sonic organise la soirée Back to the Rex à Briouze. Une soirée totalement déjantée avec du hip-hop, du rock et un dj set. C'est ce samedi au Rex à Briouze à partir de 20h30. Retrouvez toutes les infos ICI