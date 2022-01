Fêtez Pâques à l'éco-musée du Perche

Une grande chasse au trésor est organisée dimanche pour trouver le trésor du Prieuré. Evidemment des chocolats vous attendront avec notamment des cloches chocolatées en or à gagner!

La compagnie Démons et merveilles viendra enchanter le public avec du théâtre. Des poules géantes de 3.5m de haut déambuleront pour vous!

En plus de ces animations, vous pourrez visiter l'éco-musée. Rendanez-vous dimanche 27 mars de 10h30 à 17h30. Tarif: 6€ pour les 15 ans et plus et 4€ pour les plus jeunes.

Ecoutez Sarah, animatrice de l'éco-musée, nous présenter cette journée: