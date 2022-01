Bruxelles (AFP). Attentats de Bruxelles: le film des événements

Ces attentats, revendiqués dans l'après-midi par l'organisation Etat islamique, interviennent quatre jours après la capture spectaculaire à Molenbeek, commune bruxelloise, de Salah Abdeslam, seul survivant du commando auteur des attentats jihadistes du 13 novembre à Paris (130 morts). - vers 07H00 GMT (08H00 locales), deux explosions retentissent à l'aéroport international de Zaventem (Bruxelles). Selon des témoins sur place, des tirs auraient d'abord été entendus dans le hall des départs de l'aéroport avant qu'une personne ne lance des cris en arabe et qu'on entende deux explosions. L'aéroport est fermé et il n'est plus desservi ni par train ni par bus. Une réunion est en cours au Centre de crise du ministère de l'Intérieur. - peu après 08H00 GMT retentit une explosion dans une rame à la station de métro "Maelbeek", non loin des institutions européennes. - 08H15 GMT: L'alerte anti-terroriste passe à son niveau maximal en Belgique. - peu avant 09h00 GMT, la Commission européenne appelle ses employés à rester chez eux ou dans leurs bureaux. - peu avant 09h30 GMT, le centre de crise du ministère de l'Intérieur belge demande à la population bruxelloise de cesser de circuler. Tous les transports publics sont désormais fermés. Mesures de sécurité relevées aussi aux aéroports de Paris, Londres, Francfort, Copenhague et Moscou. - peu après 10H00 GMT, l'arrêt du trafic des trains Thalys est ordonné. - 10H15 GMT: le président du Conseil européen Donald Tusk condamne ces "attentats terroristes". - peu après 10H30 GMT, police et armée renforcent la sécurité des centrales nucléaires en Belgique. - 10H43 GMT: le premier ministre belge Charles Michel condamne les deux attentats "aveugles, violents et lâches". - 10H46 GMT: la maire de Paris Anne Hidalgo annonce que la tour Eiffel sera illuminée aux couleurs de la Belgique. - peu avant 11H00 GMT: une des deux explosions à l'aéroport de Bruxelles a "probablement été provoquée par un kamikaze", affirme le procureur fédéral belge, Frédéric Van Leeuw. - 11H00 GMT: "C'est toute l?Europe qui est frappée", déclare le président français François Hollande. Le trafic des trains Eurostar entre Londres et Bruxelles est suspendu. - 12H30 GMT: "Nous ne laisserons jamais ces terroristes gagner", déclare le Premier ministre britannique David Cameron. - 12h35 GMT : L'enquête sur les attentats est "toujours en cours", les autorités craignant qu'il y "ait encore des personnes dans la nature", indique le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders. - 13h30 GMT : L'attentat dans le métro a fait "probablement une vingtaine de décès" ainsi que 106 blessés, annonce le bourgmestre (maire) de Bruxelles Yvan Mayeur, évoquant une "situation extrêmement chaotique". - 13H45 GMT - Les pompiers décomptent 14 morts et 96 blessés à l'aéroport - peu après 15H00 GMT, les médias diffusent des images de suspects captées par vidéo-surveillance à l'aéroport: il s'agit de trois hommes poussant des chariots à bagages. - 15H22 GMT: le président américain Barack Obama, en visite à Cuba, condamne des attaques "révoltantes". - peu après 15H30 GMT, Aamaq, une agence en ligne liée au groupe État islamique (EI) indique la responsabilité de l'EI. L'organisation revendique officiellement les attentats peu après 16h30 GMT. - 15H48 GMT: les dirigeants des 28 pays de l'UE dénoncent "une attaque sur notre société ouverte et démocratique". - 15H53 GMT: le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon dénonce "des attaques méprisables. - 16H15 GMT: trois bombes avaient été introduites à l'aéroport mais l'une d'elles n'a pas explosé, selon le gouverneur provincial de Bruxelles.

