Paris (AFP). Thalys: le suspect présenté au juge pour tentatives d'assassinats à caractère terroriste

Ayoub El Khazzani, le jeune Marocain soupçonné d'avoir voulu commettre un carnage dans un Thalys, a été présenté mardi à un juge à Paris, notamment pour tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, a annoncé le procureur de la République de Paris. "J'ai décidé ce jour d'ouvrir une information judiciaire des chefs de tentatives d'assassinats, le tout au pluriel, en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste (), détention, port et transport d'armes (), participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes", a déclaré François Molins, lors d'une déclaration à la presse. Le procureur a précisé avoir requis le placement en détention provisoire du suspect. Maîtrisé par des passagers vendredi, alors qu'il sortait des toilettes du train armé d'un fusil d'assaut, l'homme a réfuté tout acte terroriste, selon son avocate, affirmant avoir voulu braquer les passagers. Des affirmations "fantaisistes", selon le procureur de Paris. Ayoub El Khazzani avait avec lui un fusil d'assaut AKM avec 270 munitions, un pistolet Luger et une "bouteille de 50 cl contenant de l'essence", selon François Molins, qui a souligné qu'il avait consulté dans le train, sur son téléphone, un site internet de prêches islamistes appelant au combat. Les enquêteurs ont déterminé qu'Ayoub El Khazzani s'était rendu en Turquie et était revenu en Europe le 4 juin 2015 par un vol en provenance d'Antakya, une ville proche de la frontière syrienne, a affirmé le procureur de Paris. Ayoub El Khazzani, qui a "nié pendant sa garde à vue s'être rendu en Turquie", a reconnu avoir séjourné "cinq à sept mois" à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) en 2014, selon François Molins. Il travaillait à l'époque pour un opérateur de téléphonie mobile, Lycamobile. "Il a effectivement travaillé chez nous sur un CDD de trois mois: du 3 février 2014 jusqu'au 3 avril 2014 ", avait déclaré lundi son ex-employeur, précisant avoir mis fin à ce contrat "au bout de deux mois, car les papiers qu'il avait présentés ne lui permettaient pas de travailler en France". A l'issue d'une quatrième journée de garde à vue, le jeune homme de 25 ans a été déféré au tribunal. Pieds nus, les yeux masqués et menotté dans le dos, El Khazzani, cheveux courts et tenue bleu clair, est arrivé en fin d'après-midi à bord d'une voiture dans une cour du palais de justice, ont montré des images d'i-TÉLÉ.

