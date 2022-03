Paris (AFP). Thalys: El Khazzani a consulté une vidéo de chants jihadistes avant l'attaque

Ayoub El Khazzani a consulté une vidéo de chants jihadistes sur son téléphone portable vendredi avant de monter à bord du Thalys, a-t-on appris mardi de source proche du dossier. "Il a regardé cette vidéo entre le moment où il acheté son billet et l'instant où il est entré dans le train", quelques heures plus tard, a précisé cette source, confirmant une information de France Info. Ayoub El Khazzani, soupçonné d'avoir voulu commettre un carnage dans ce train Thalys, avait été maîtrisé par des passagers vendredi alors qu'il sortait des toilettes armé d'un fusil d'assaut kalachnikov et en possession de neuf chargeurs, d'un pistolet Luger et d'un cutter. Il a entamé mardi sa quatrième journée de garde à vue et devrait être déféré mardi soir pour être présenté à la justice. Lors de ses premières auditions il avait réfuté, face aux enquêteurs, tout acte terroriste, assurant avoir eu l'intention de détrousser les voyageurs. Deux téléphones portables avaient été trouvés en sa possession, mais selon cette source, le suspect n'en possédait en fait qu'un seul, activé le matin même de l'attaque. Le deuxième téléphone, qui lui avait initialement été attribué, appartiendrait "très probablement à un passager", a-t-elle ajouté.

