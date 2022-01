Duclair : les gendarmes lancent un appel à témoins pour retrouver une adolescente en fugue

[Mise à jour mardi 22 mars, à 15h30 : Fin de l'appel à témoins. La jeune Cindy Cauvin a été retrouvée seine et sauve].

Les gendarmes ont été sollicités jeudi 17 mars 2016, pour la fugue d'une jeune pensionnaire du foyer "Les Nids", implanté à Duclair. Cette dernière devait aller effectuer un stage dans un établissement de cette commune, mais elle ne s'est jamais présentée.

Cindy Cauvin est née le 14 mai 2000 à Mont-Saint-Aignan. Elle mesure 1m60 et pèse environ 60kg. Elle a des cheveux bruns, est vêtue d'un jean délavé, d'une chemise en jean, d'un manteau noir, d'une écharpe à carreaux de couleur marron clair et noir, ainsi que d'une paire de baskets noir et rose de marque Nike.

Toute personne pouvant apporter des précisions sur le lieu où se trouve Cindy ou l'ayant aperçue, est invitée à téléphoner à la brigade de gendarmerie de Duclair au 02 35 37 50 12.