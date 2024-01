Disparition inquiétante. Un appel à témoins lancé pour retrouver un septuagénaire à Mortagne-au-Perche

Régis Germond a disparu lundi 8 janvier entre 13h45 et 17h15 sur la commune de Mortagne-au-Perche, où il a été aperçu pour la dernière fois. Au moment de sa disparition, l'homme de 73 ans portait une parka trois quarts de couleur bordeaux, un pull bleu marine, un pull gris chiné et un jean bleu. Le septuagénaire mesure 1 m 70 et est de corpulence mince, pesant 65 kg.

Si vous l'avez aperçu ou avez une information, vous pouvez contacter la gendarmerie de Mortagne-au-Perche au 02 33 83 11 71 ou bien composer le 17.