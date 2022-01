Hervé Morin annonce 40 millions d'euros pour la 2x2 voies entre Flers et Argentan

Ce vendredi 18 mars, le président de région est venu visiter le chantier de la mise à 2x2 voies de la section Landigou-Durcet, sur cette route départementale 924.

La moitié de son tracé entre Flers et Argentan doit être mis à 2x2 voies, ce qui est vital pour le développement économique de Flers et du nord-Bocage ; il s'agit du secteur géographique le plus industrialisée de l'Orne, le troisième de l'ex Basse-Normandie.

Après un premier tronçon à 2x2 voies de 2 km, entre Argentan et l’autoroute A88, des travaux identiques ont été réalisés entre Flers et Landigou et mis en service en 2012 sur 3 km. Puis entre Sevrai et l’Autoroute 88 à Fontenay-sur-Orne, sur 7,5 km en 2014.

Le chantier se poursuit

En se déplaçant dans l’Orne, Hervé Morin a tenu à assurer le Conseil départemental de la participation financière de la Région Normandie pour achever cette liaison Flers-Argentan.

Ces derniers travaux d’un montant d’environ 80 millions d’euros ne pouvaient se réaliser sans cette participation à hauteur de 50 %, par la Région, soit environ 40 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 33.4 millions d’euros déjà investis.

D’un intérêt capital pour le développement économique du territoire et des liaisons est-ouest de l’Orne, cet aménagement est entré dans une phase concrète sur une quatrième section entre Landigou et Briouze. La partie Landigou-Durcet-Sainte-Opportune représente un tronçon de 4 km sur les 5,5 km à réaliser. La fin de ces 4km de travaux est prévue fin 2016, sous réserve des aléas de chantier et des conditions météorologiques.

Ponts et terrassements

En matière d’ouvrages d’art, ce chantier prévoit un passage souterrain piéton et un passage inférieur pour la RD 43 à Landigou, de même qu’un passage inférieur agricole et un passage supérieur pour la VC3 à Durcet.

En matière de terrassement : 300.000 m³ de matériaux vont être mis en remblais sur le site, ou en dépôt. Ces travaux d’ouvrages d’art et de terrassements seront suivis par les travaux de chaussées, et enfin d’équipements de la route (glissières, panneaux, etc.). Le coût financier de cette tranche est de 12 M€.

Le second tronçon Durcet-Briouze sera lancé en appel d’offres en fin d’année 2016 pour une mise en service prévue fin 2017, début 2018. Entre Flers et l’A88, il restera alors à réaliser la portion centrale entre Briouze et Sevrai, soit un total de 19 km.

L’annonce du Président Hervé Morin du soutien de la Région à hauteur de 40 millions d’euros permettra de terminer ces travaux structurants dans l'Orne.

Quelques chiffres

En 2014, le trafic atteignait 6500 véhicules par jour sur la section la plus chargée (Ecouché-A88), dont 14% de poids-lourds, soit plus de 900 poids lourds par jour.

Entre 1997 et 2014, 120 accidents ont été enregistrés sur l’ensemble de la section Flers-A88, avec 21 mortels, 89 blessés graves et 99 blessés légers.

Le coût global financier est estimé à 147 M€ TTC.