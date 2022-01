L'Agenda en Normandie : vendredi 18 mars

MANCHE

Samedi, concert «Twin» à la Bazoge. Retrouvez 2 groupes festifs aux origines bretonnes «Mask ha Gazh» et «Maracujah». Rendez-vous, ce samedi, dès 21h30 pour assister à ces concerts. Retrouvez la billetterie ICI

Jusqu'au 3 avril, la fête foraine de Printemps est installée à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking de la plage verte, près du Port Chantereyne. Vous pouvez profiter de nombreux manèges le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h à 00h et le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 00h.

CALVADOS

Samedi, suivez la 31ème journée du championnat de Ligue 1. Le SM Caen recevra l'équipe de Troyes sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 20h. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com

A partir de samedi et jusqu'au 24 mars, la Basse-Normandie accueille le tour Elite U17 féminin. La ville de Bayeux a été choisie pour accueillir deux rencontres de ce tournoi. Le stade Henry Jeanne accueillera la rencontre Irlande-Hongrie ce samedi à 18h avant de voir l'équipe de France opposée à l'Irlande le jeudi 24 mars prochain. Plus d'infos ICI

ORNE

Tout ce week-end et jusqu'à lundi, c'est la 52ème édition de la foire au boudin et aux produits du terroir à Mortagne-au-Perche. Pendant 3 jours, Mortagne est à la fête autour de sa spécialité culinaire : le boudin noir. Amusez-vous et découvrez la zumba, le trampoline mais aussi la capoeira et le hip-hop. Rendez-vous au Carré du Perche. L'entrée est gratuite. Les infos sont ICI

Samedi, l’association La Passerelle, en partenariat avec la ludothèque de Moutiers-au-Perche, vous invite à sa soirée jeux. L'entrée est libre et gratuite ce samedi de 18h à 22h à la salle des fêtes de Moutiers-au-Perche.

Mamers en Mars c'est aujourd'hui et tout ce week-end au cinéma Rex de Mamers. Cet événement vous offre depuis 25 ans un panorama diversifié, inédit et orginal du cinéma européen. Rendez-vous pendant ces 3 jours à l'Espace Saugonna. Toutes les infos sont à retrouver ICI