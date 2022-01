The Walking Dead attraction: ouverture des portes cet été

Si vous avez aimé la série, vous adorerez l'attraction ultra flippante de the walking dead.





Testez votre courage au sein d’un parcours hanté de zombies « sans limite, qui ira bien au-delà de ce qui a été proposé initialement dans le parc », déclare Universal. « L’attraction va offrir un environnement réaliste et sans compromis pour immerger les visiteurs dans la série la plus regardée de l’histoire de la télévision câblée ».





Un parcours de l'horreur où il faut progresser à pied au milieu d'un univers plein d'hémoglobine, qui devrait heurter les âmes sensibles dont vous pouvez découvrir les premières images :