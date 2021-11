Un fan de la série ''The Walking Dead'' tue son ami qu'il pense être un zombie

Damon, 23 ans, habitant au Nouveau-Mexique, se serait emparé de couteaux de cuisine pour éventrer son ami. Il aurait utilisé égallement une guitare électrique et un micro-ondes.

« La scène était assez horrible et sa déclaration bizarre » a exprimer la Police. « Il attribue ce meurtre au fait qu’il avait beaucoup trop bu et avait regardé de nombreux épisodes de The Walking Dead d’affilée ».

Damon a déclaré à la police qu’il a agit quand son ami « a commencé à se changer en zombie » et a essayé de le mordre. Il s’en est pris ensuite à d’autres voisins dans l’immeuble, qui ont cependant réussi à appeler la police à temps. « Je n’avais jamais vu ou entendu une chose pareille », assure un polier.

Le présumé meurtrier est père de deux enfants et n’a pas d’antécédents psychiatriques. Il a été inculpé de meurtre et placé en détention en attendant son jugement.

La série The Walking Dead porte sur des morts vivants. L'histoire est tirée d’une bande-dessinée.